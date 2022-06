Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart

BPOLI-Flugh. STR: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und der Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart: Gesuchter Exhibitionist am Flughafen Stuttgart festgenommen

Die Bundespolizei nahm am Dienstagnachmittag (21.06.22) einen 60-jährigen, mit zwei Haftbefehlen gesuchten Straftäter am Flughafen Stuttgart fest. Bei einer polizeilichen Kontrolle des deutschen Staatsangehörigen im Ankunftsbereich stellten die Beamten fest, dass dieser am vorherigen Tag von der Staatsanwaltschaft Stuttgart zur Strafvollstreckung ausgeschrieben wurde. Der Festgenommene muss sich wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und exhibitionistischen Handlungen verantworten. Er wurde zu insgesamt neun Monaten und zwei Wochen Haftstrafe verurteilt. Die Beamten eröffneten dem 60-Jährigen die beiden Haftbefehle. Bei der Durchsuchung des Festgenommenen wurde zudem im Socken eine geringe Menge Marihuana festgestellt. Er wurde noch am gleichen Abend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

