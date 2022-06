Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart

BPOLI-Flugh. STR: Zwei Festnahmen am Flughafen Stuttgart am Pfingstwochenende

Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart (ots)

Die Bundespolizei nahm am Pfingstwochenende zwei Personen am Flughafen Stuttgart aufgrund von Vollstreckungshaftbefehlen fest.

So wurde ein 25-Jähriger aus der Türkei einreisender syrischer Staatsangehöriger in einem Fall aufgrund mehrerer Vollstreckungshaftbefehle der Staatsanwaltschaft Saarbrücken u.a. wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung, Erschleichen von Leistungen und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz festgenommen. Die Beamten eröffneten dem syrischen Fluggast in den Diensträumen der Bundespolizei die Haftbefehle. Anschließend wurde der Verurteilte zur Verbüßung einer Ersatzfreiheitsstrafe von über 8 Monaten in die JVA Stuttgart-Stammheim eingeliefert.

In einem weiteren Fall wurde ein 30-Jähriger iranischer Staatsangehöriger aufgrund eines Vollstreckungshaftbefehls der Staatsanwaltschaft Stuttgart wegen eines Vergehens nach dem Pflichtversicherungsgesetz festgenommen. Nach Eröffnung des Vollstreckungshaftbefehls, bezahlte der Festgenommene die gesamte Geldstrafe von 1081 Euro (samt Kosten) und konnte somit eine Gefängnisstrafe abwenden. Der Verurteilte wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt.

