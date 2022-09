POL-NE: Betrug per Messenger - Trickbetrüger täuscht Seniorin

Neuss (ots) - Am Sonntagmorgen (11.09.) wurde die Polizei gegen 06:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf einem Parkplatz an der Holzheimer Straße in Neuss-Pomona gerufen. Eine 21 jährige Neusserin fuhr mit einem geliehenen E-Scooter auf diesem Parkplatz. Aus bislang ungeklärter Ursache kam sie zu Fall und verletzte sich. Bei der Verkehrsteilnehmerin konnte in der ...

mehr