POL-FR: Lkr. Breisgau-Hochschwarzwald - Oberried: Fahrradfahrer bei Ausweichmanöver verletzt - Zeugen gesucht

Lkr. Breisgau-Hochschwarzwald - Oberried: Aufgrund zweier entgegenkommender Mountainbiker musste ein 70-jähriger Fahrradfahrer am vergangenen Donnerstag, 27.10.2022, gegen 14:45 Uhr, ausweichen und kam dabei zu Fall. Hierbei verletzte er sich leicht, die beiden unbekannten Mountainbiker setzten ihre Fahrt unbeirrt fort. Der Fahrradfahrer war auf einem schmalen Waldweg in der Nähe des Hexenwald-Trailparks in Richtung Weilersbachstraße unterwegs.

Die beiden Mountainbiker sollen Helme getragen haben. Zeugen oder die Mountainbiker selbst werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei Freiburg unter 0761/882-3100 in Verbindung zu setzen.

