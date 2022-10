POL-FR: Wiederholt unerlaubte Müllentsorgung

Freiburg (ots) - Ein 56-jähriger Busfahrer befuhr am Sonntag, 30.10.2022, kurz vor 12.00 Uhr, die Römerstraße in Richtung Altweil, als er in Höhe der Einmündung zur Bergstraße aus hier nicht bekannten Gründen in den Gegenverkehr kam. Dort streifte er einen entgegenkommenden Pkw. Der 81-jährige Pkw-Fahrer versuchte zuvor noch dem entgegenkommenden Omnibus auszuweichen. Mit dem Verdacht einer medizinischen Ursache ...

