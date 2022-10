Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Einbruchsversuch in Vereinsheim

Freiburg (ots)

In dem Zeitraum zwischen Freitag, 28.10.2022, bis Sonntag, 30.10.2022, versuchten Unbekannte in Hauingen drei Fenster eines Vereinsheimes in der Straße "Siegmeer" aufzuhebeln. Die Unbekannten gelangten nicht in das Vereinsheim. Vielleicht wurden sie auch bei der Tatausführung gestört. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist hier nicht bekannt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell