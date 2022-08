Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pkw-Aufbruchsserie im Bereich Strobelallee/Ottostraße

Pirmasens (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden im Bereich Strobelallee/Ottostraße vier Autos aufgebrochen.

In Höhe Strobelallee 83 wurde die vordere kleine Seitenscheibe eines Peugeot eingeschlagen und eine blaue Tasche der Marke "Dolce & Gabbana" entwendet. Gesamtschaden circa 250 Euro.

In einem Carport in Höhe Strobelallee 38 wurde die Scheibe der Fahrertür eines Nissan eingeschlagen. Hier wurden zwei schwarze Mappen aus der Mittelkonsole mitgenommen, die verschiedene Dokumente und Ausweise enthielten. Der Gesamtschaden wird auf 400 Euro geschätzt.

In Höhe Strobelallee 78 wurde die Scheibe der Fahrertür eingeschlagen. Da die Tür am Morgen noch abgeschlossen war, dürfte die Tür im Anschluss nicht geöffnet worden sein. Der Täter griff offensichtlich durch die Fensteröffnung und entwendete aus der Ablage der Fahrertür einen schwarzen Fossil-Geldbeutel mit 20 Euro in bar, Ausweis und Führerschein sowie einer Kreditkarte. Mit dieser wurden direkt am Sonntagmorgen zwischen 06:00 und 08:00 Uhr mehrere Transaktionen durchgeführt. Der Gesamtschaden ist hier mit 600 Euro angegeben.

In Höhe Otto Straße 17 war ein VW betroffen. Auch hier wurde die Scheibe der Fahrertür eingeschlagen. Der Täter hat die Mittelkonsole offensichtlich durchwühlt, indem er sich durch die Öffnung ins Fahrzeuginnere beugte. Die Tür wurde wohl nicht geöffnet und das Handschuhfach wurde nicht angegangen. Entwendet wurde hier nichts. Sachschaden circa 250 Euro.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirma-sens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pdps

