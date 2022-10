Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Diebstahl aus Pkw - Tatverdächtiger ermittelt

Freiburg (ots)

Ein Zeuge teilte der Polizei am Sonntag, 30.10.2022, gegen 06.45 Uhr, einen verdächtigen Mann mit, welcher in Brombach in der Lörracher Straße unterwegs sei und die Schließverhältnisse von Fahrzeugtüren überprüfen würde. Die Polizei konnte wenig später einen 30-jährigen Mann in Brombach kontrollieren. In seiner mitgeführten Tasche konnten unter anderem eine Sporttasche, Ferngläser sowie Münzgeld festgestellt werden. Die Gegenstände wurden sichergestellt. Die Sporttasche sowie Teile des Münzgeldes stammten wohl aus einem Pkw, welcher unverschlossen in Stetten in der "Alte Basler Straße" stand. Ein Fernglas könnte von einem Diebstahl aus einem Pkw stammen, welcher in der Nacht in der Philippe-Suchard-Straße stand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell