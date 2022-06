Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Steinheim an der Murr: Unfall mit E-Scooter

Ludwigsburg (ots)

Der 52-jährige Fahrer eines E-Scooters stand am Donnerstag gegen 16:20 Uhr neben seinem Roller an einem Fußgängerüberweg in der Marktstraße in Steinheim und wartete, um die Straße überqueren zu können. Ein aus Fahrtrichtung Ortsmitte kommender Pkw hielt vor dem Fußgängerüberweg an, woraufhin der 52-Jährige mit seinem E-Scooter losfuhr. Ein aus Richtung der Rielingshäuser Straße kommender 79-jähriger Mercedes-Lenker übersah mutmaßlich den querenden Scooter-Fahrer und stieß mit ihm zusammen. Der 52-Jährige wurde dabei auf die Motorhaube des Mercedes geschleudert und leicht verletzt. Am E-Scooter entstand Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell