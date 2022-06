Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Farbschmierereien in der Oststadt

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter beschädigten am Mittwoch zwischen 16:00 Uhr und 17:30 Uhr die Tennishalle in der Brünner Straße mit Schmierereien in schwarzer und weißer Farbe. So wurden am Hintereingang zur Tennishalle und dem dortigen Terrassenbereich unter anderem ein Hakenkreuz, die Zahlenkombination "638", die Buchstabenkombination "PKK" sowie andere Zeichen und Buchstaben hinterlassen. Weiterhin wurden zwei große Hakenkreuze auf die Außenfassade der Tennishalle geschmiert. Die Höhe des Sachschadens ist bislang nicht bekannt.

