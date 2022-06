Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-Hoheneck: Hund springt Fahrradfahrerin an - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Bereits am vergangenen Samstag kam es gegen 14:30 Uhr auf dem Radweg neben der Bottwartalstraße in Hoheneck zu einem Vorfall, bei dem eine Fahrradfahrerin verletzt wurde. Die 26-Jährige war auf dem Fahrradweg in Richtung Östlicher Parkweg unterwegs und fuhr von hinten auf zwei Frauen zu, die mit einem Hund spazieren gingen. Die Radfahrerin wurde plötzlich von dem Hund angesprungen, stürzte dadurch vom Fahrrad und zog sich einen Bruch am Arm zu. Sie ging in der Folge selbstständig zur Behandlung in ein Krankenhaus. Die Polizeihundeführerstaffel des Polizeipräsidiums Ludwigsburg bittet Zeugen des Vorfalls, sich telefonisch unter 07141 18-9 zu melden.

