POL-LB: Kornwestheim: Unfall nach medizinischem Notfall

Ludwigsburg (ots)

Ein 74-jähriger Mann war am Donnerstag um kurz nach 12 Uhr mit seinem VW Golf auf der Aldinger Straße in Kornwestheim unterwegs und wollte in den Parkplatz Freizeitpark einfahren. Aufgrund gesundheitlicher Probleme verlor der Mann mutmaßlich das Bewusstsein und kam von der Fahrbahn ab. Er fuhr über die Grünfläche und weiter in den geschotterten Bereich, wo der VW mit der Betonumrandung eines Baumes kollidierte und zum Stehen kam. Der Senior wurde vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Der VW Golf wurde stark beschädigt und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt etwa 25.000 Euro.

