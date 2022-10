Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: mit zwei Bierflaschen in der Hand und mit zwei Promille auf E-Scooter unterwegs

Freiburg (ots)

Der Polizei fiel am Sonntagmorgen, 30.10.2022, kurz nach 05.00 Uhr, ein E-Scooter-Fahrer in der Hauptstraße auf, welcher in Schlangenlinien fuhr und dabei zwei ungeöffnete Bierflaschen in der linken Hand hielt. Bei der Kontrolle konnte bei dem 23-jährigen Fahrer Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein Alkoholtest ergab ein Ergebnis von knapp über 2 Promille. Es folgte eine Blutentnahme im Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell