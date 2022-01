Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Angemeldete Versammlung mit 80 Teilnehmern in Hamm-Mitte

Hamm-Mitte (ots)

Eine angemeldete Versammlung in Zusammenhang mit der Kritik an den Corona-Maßnahmen, die in Form eines Aufzugs stattfand, verlief am Montagabend, 24. Januar, störungsfrei.

Der Aufzug startete mit etwa 80 Teilnehmern gegen 19 Uhr am Theodor-Heuss-Platz und wurde von Einsatzkräften der Polizei und des Kommunalen Ordnungsdienstes begleitet.

Die Versammlungsleiterin forderte die Teilnehmer zu Beginn des Aufzuges zur Einhaltung der Maskenpflicht bei Versammlungen gemäß der aktuellen Corona-Schutzverordnung auf.

Eine Person wurde aus der Versammlung ausgeschlossen, da sie sich beharrlich weigerte, die erforderliche Maske zu tragen. Aufgrund des Verstoßes wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen die Person eingeleitet.

Die Teilnehmer bewegten sich anschließend über die Gehwege der Straßen Caldenhofer Weg, Schleppweg, Ahornallee, Ludwig-Erhard-Straße, Lilienstraße, Von-der-Marck-Straße, Grünstraße, Feidikstraße, Werler Straße zurück zum Theodor-Heuss-Platz.

Die Versammlung wurde um 19.50 Uhr beendet. Während des Aufzuges kam es zu keinen Verkehrsstörungen.(hei)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell