Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Waldshut: Reifen an Auto beschädigt - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Drei Reifen wurde an einem Fahrzeug in der Wallstraße zwischen Freitag, 28.10.2022, 18.00 Uhr und Samstag, 29.10.2022, 09.30 Uhr beschädigt. An den beiden Rädern auf der Fahrerseite konnten Einstichstellen festgestellt werden, am dritten war die Luft raus. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (07751/8316-531) bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im oben genannten Zeitraum in der Wallstraße gemacht haben, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

md/tb

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell