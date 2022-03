LPI-J: Zeugen gesucht - wer kennt die Täter?

Landespolizeiinspektion Jena

Zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten Pkw kam es am Freitag, 27. August 2021, auf einem Supermarktparkplatz in der Naumburger Straße in Jena. Der Fahrer eines Tesla parkte sein Fahrzeug, gegen 20:10 Uhr, ordnungsgemäß auf einer dafür vorgesehenen Parkfläche ab und begab sich zum Einkaufen in den Markt. Als der Mann etwa 20 Minuten später zu seinem Pkw zurückkehrte bemerkte er einen Einkaufswagen, welche direkt am Heck des Pkw stand. Bei genauerer Betrachtung stellte er eine Beschädigung an der Heckklappe sowie am Stoßfänger fest. Direkt über der Kennzeichentafel befand sich Eindellung. Aufgrund der Heckkamera konnte der Vorfall videografiert werden. Hier ist ersichtlich, wie sich eine männliche und eine weibliche Person auf dem Parkplatz, mit einem Einkaufwagen, befanden. Die männliche Person gab mit seinem Fuß dem Einkaufswagen einen Tritt, sodass dieser gegen das Heck des Pkw stieß. Als Tatzeit konnte, anhand der Videoaufzeichnung, 20:22 Uhr festgestellt werden. Im Anschluss begab sich das Pärchen in Richtung Eingang des Einkaufsmarktes. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 4000 Euro geschätzt.

Die Polizei Jena sucht nunmehr nach Zeugen des Vorfalls. Wer kann Angaben zu den abgebildeten Personen machen? Unfallverursacher geben? Wer hat die Tathandlung beobachtet und kann sachdienliche Hinweise geben? Bei Hinweisen wenden sie sich bitte an die Polizei Jena unter: 03641 - 810 oder per Mail an ED.ID.Jena@polizei.thueringen.de

