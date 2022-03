LPI-J: Täterin ermittelt

Jena (ots) - Zu einem Unfall mit einem Gabelstapler kam es am Montagmittag in der Ammerbacher Straße/ Buchaer Straße in Jena. Ein Gabelstapler war auf der Buchaer Straße unterwegs und beabsichtigte dann nach links in die Ammerbacher Straße einzubiegen. Hierbei beachtete der Fahrzeugführer aber einen entgegenkommenden Transporter nicht und die beiden Fahrzeuge kollidierten im Kreuzungsbereich miteinander. Hierbei wurde der Fahrer des Transporters leicht verletzt. An ...

