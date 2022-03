Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kleingeld vergessen

Jena (ots)

Eine 14-Jährige startete am Montagmittag einen Einkaufsbummel in der Goethestraße. Allerdings schien das junge Mädchen das nötige Kleingeld nicht eingesteckt zu haben. Denn als die 14-Jährige in dem Textilgeschäft Unterwäsche im Wert von knapp 19 Euro in ihrer mitgeführten Handtasche verstaute, passierte sie den Kassenbereich. Allerdings war von ihrem Bezahlwillen nicht viel zu erkennen, aber das lag wahrscheinlich daran, weil das junge Mädchen augenscheinlich gar keinen hatte. Sie wurde schließlich an einen Erziehungsberechtigten übergeben und die Anzeige wegen Diebstahl gefertigt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell