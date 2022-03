Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Spritpreise auf illegale Weise umgehen

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Die Spritpreise steigen derzeit stetig an. Um diesem aus dem Weg zu gehen, haben Unbekannte aus einem Lkw, welcher auf einem Autohof in Stadtroda stand, Diesel gestohlen. Dies teilte der Fahrzeugführer am Montagmittag der Polizei im Saale-Holzland-Kreis mit. Der oder die Täter zapften aus dem unverschlossenen Tank der Sattelzugmaschine mehrere Liter Kraftstoff ab und entfernten sich anschließend unerkannt.

