Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz-Ensingen: Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person

Ludwigsburg (ots)

Eine schwer verletzte Person und 41.000 Euro Schaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Mittwochabend gegen 19:38 Uhr zwischen Vaihingen an der Enz-Ensingen und Kleinglattbach. Die 86-jährige Lenkerin einer Mercedes A-Klasse befuhr die Landesstraße L 1106 von Ensingen kommend in Richtung Kleinglattbach. Ihr kam ein 40-Jähriger mit seinem Traktor Massey Ferguson und Anhänger entgegen. In einer langgezogenen Rechtskurve geriet die 86-Jährige aus bislang unbekannter Ursache nach links auf die Gegenfahrspur und streifte den ordnungsgemäß entgegenkommenden landwirtschaftlichen Zug. Die A-Klasse drehte sich nach dem Streifvorgang um die eigene Längsachse und wurde nach rechts in den Grünstreifen abgewiesen. Dort kam der Pkw letztendlich zum Stehen. Die Lenkerin wurde schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verlegt werden. Der 40-Jährige und seine 36-jährige Mitfahrerin blieben unverletzt. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Die L 1106 musste zur Unfallaufnahme und anschließender Reinigung voll gesperrt werden. Die Straßenmeisterei Vaihingen/Enz übernahm die Sperrung und Reinigung mit einer Kehrmaschine. Die Sperrung konnte kurz vor 23.30 Uhr aufgehoben werden. Eine örtliche Umleitung war eingerichtet, zu nennenswerten Beeinträchtigungen kam es nicht. Der Rettungsdienst war mit einem Notarzt und einem Rettungswagen vor Ort. Das Polizeipräsidium hatte vier Streifenbesatzungen eingesetzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell