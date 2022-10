Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Zeugen nach Betrug gesucht

Ludwigsburg (ots)

Ein 43-jähriger Mann wurde am Dienstag in Bietigheim-Bissingen Opfer von Betrügern. Er fuhr gegen 17:45 Uhr mit seinem PKW aus Richtung Besigheim kommend auf der Bundesstraße 27. Kurz vor der Kammgarnspinnerei fielen ihm zwei Männer auf, die rechts der Fahrbahn in einer Einmündung neben einem schwarzen Audi A6 standen und durch Winken auf sich aufmerksam machten. Da der 43-Jährige davon ausging, dass die Männer Hilfe benötigen könnten, hielt er an.

Durch geschickte Gesprächsführung machten die beiden Täter dem Geschädigten glaubhaft, dringend Geld für eine Tankfüllung sowie ein Fährticket zu benötigen. Sie gaben an, nur rumänisches Geld zu haben und baten den 43-Jährigen darum, ihnen dieses in Euro zu wechseln. Dieser fuhr daraufhin mit einem der Männer zu einer Bank und hob mehrere hundert Euro in bar ab, welche er dem Unbekannten übergab. Im Gegenzug erhielt er 4.000 Lei (rumänische Währung). Diese könne er nach Angaben der Täter am nächsten Tag bei seiner Bank in Euro umtauschen. Später stellte der Geschädigte fest, dass das ihm überlassene Geld wertlos ist.

Die beiden Tatverdächtigen wurden als etwa 40 Jahre alt mit schwarzen Haaren beschrieben. Der Mann, mit welchem der 43-Jährige zur Bank fuhr, soll ca. 175 cm groß gewesen sein. Er hatte einen Dreitagebart, schütteres Haar und war mit einem Sakko und einer Anzughose bekleidet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell