Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Blumenkübel als Aschenbecher benutzt

Ludwigsburg (ots)

Die Freiwillige Feuerwehr Kornwestheim rückte am Mittwoch mit fünf Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften in die Goerdelerstraße in Kornwestheim aus, nachdem gegen 09:30 Uhr eine Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus gemeldet worden war. Über eine Drehleiter verschafften sich die Wehrleute Zugang zu einem Balkon, von welchem der Rauch auszugehen schien. Hierbei stellte sich heraus, dass ein 34-jähriger Bewohner mutmaßlich mehrere Blumenkübel als Aschenbecher benutzt hatte. Vermutlich durch noch glimmende Zigaretten entstand an einem der Übertöpfe aus Stoff ein Schwelbrand. Die Höhe des entstandenen Sachschadens konnte bislang noch nicht beziffert werden. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Brandstiftung.

