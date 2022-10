Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Erligheim: Unbekannter belästigt zwei Frauen in Discounter

Ludwigsburg (ots)

Bereits am Samstag kam es gegen 17.40 Uhr in einem Discounter in der Straße "Im Remsel" in Erligheim zu Belästigungen zweier Frauen durch ein und denselben Mann. Zunächst verfolgte der noch unbekannte Täter eine 22 Jahre alte Kundin im Markt und redete in einer ausländischen Sprache auf die junge Frau ein. Diese verließ letztlich weinend den Discounter, was eine 37 Jahre alte Angestellte beobachtete. Der Unbekannte legte nun Waren auf das Band der Kasse, an der die 37-Jährige saß. Diese Kasse war zu diesem Zeitpunkt jedoch geschlossen. Dies erklärte die Frau dem Unbekannten und legte die Waren aufgrund dessen auf das benachbarte Kassenband. Im Zuge dessen legte der Täter seine Hand auf den Po der Angestellten, die ihm verdeutlichte, dass er das zu unterlassen habe. Anschließend verließ der Mann den Discounter. Er soll zwischen 170 und 175 cm groß sein, einen dunklen Teint und einen Dreitagebart haben. Am Tattag war er mit einem hellen Kapuzenpullover, einer Jeans und einer weißen Baseballmütze bekleidet. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, Tel. 0800 1100225, bittet Zeugen, sich zu melden.

