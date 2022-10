POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Weil der Stadt: 34-jähriger PKW-Fahrer bei Unfall tödlich verletzt

Ludwigsburg (ots) - Die Freiwillige Feuerwehr Kornwestheim rückte am Mittwoch mit fünf Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften in die Goerdelerstraße in Kornwestheim aus, nachdem gegen 09:30 Uhr eine Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus gemeldet worden war. Über eine Drehleiter verschafften sich die Wehrleute Zugang zu einem Balkon, von welchem der Rauch auszugehen schien. Hierbei stellte sich heraus, dass ein ...

mehr