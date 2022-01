Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Kfz-Zulassung mit gefälschter TÜV-Bescheinigung scheitert an aufmerksamen Mitarbeiter

Euskirchen (ots)

Unter Vorlage einer gefälschten TÜV-Bescheinigung hat am Montagmorgen (10. Januar) eine Frau (22) in Euskirchen versucht, einen Pkw anzumelden. Das Vorhaben scheiterte jedoch an der Aufmerksamkeit eines Mitarbeiters (22) der Zulassungsstelle.

Gegen 8 Uhr war die 22-Jährige aus Weilerswist beim Straßenverkehrsamt erschienen. In der Absicht, einen am Vortag ohne Kaufvertrag erworbenen Pkw zuzulassen, überreichte sie dem Angestellten den Bericht der letzten Hauptuntersuchung.

Bei der Überprüfung der Unterlagen stellte der 22-Jährige fest, dass der Stempel der Prüfgesellschaft gefälscht war. Außerdem waren die Daten der Hauptuntersuchung nicht im Fahrzeugregister des Straßenverkehrsamts eingetragen. Auch der genannte Prüfer ist unbekannt.

Das Falsifikat, die Zulassungsbescheinigung und die Kennzeichen des Fahrzeugs wurden sichergestellt. Ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung wurde eingeleitet.

