Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Mehrere Verletzte bei Unfall auf der Villinger Straße (30.08.2022)

Villingen-Schwenningen (ots)

Ein Schwerverletzter und drei Leichtverletzte sind die Bilanz eines Unfalls am Dienstagvormittag gegen 9.30 Uhr auf der Kreuzung der Turnerstraße / Villinger Straße. Eine 18-jährige Fahranfängerin bog mit einem Mercedes, von der Jahnstraße kommend, auf die Villinger Straße ein. Hier stieß sie mit einem 46-jährigen VW Fahrer zusammen, der stadteinwärts fuhr. Der Fahrer des VW erlitt dabei schwere Verletzungen und kam mit einem Krankenwagen in eine Klinik. Eine 33-jährige Mitfahrerin und ein 11-jähriger Junge im VW erlitten, wie auch die Unfallverursacherin, leichtere Verletzungen. Sie alle kamen vorsorglich ebenfalls in ein Krankenhaus. Die Polizei musste die Unfallstelle komplett sperren und richtete eine örtliche Umleitungsstrecke ein. Die beschädigten und nicht mehr fahrbereiten Autos holten Abschleppdienste ab.

