Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Motorrad fährt gegen geparktes Fahrzeug

Übach-Palenberg-Rimburg (ots)

Am frühen Mittwochmorgen (29. Juni) kam es in der Rimburger Allee zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen schwer verletzt wurden. Gegen 01.50 Uhr wurden Anwohner zunächst durch ein Motorengeräusch und danach durch einen lauten Knall geweckt. Als sie auf der Straße nachsahen, fanden sie zwei junge Männer, die neben einem Leichtkraftrad auf der Straße lagen. Die 17-Jährigen, die augenscheinlich beide keinen Schutzhelm trugen, waren nach ersten Erkenntnissen gegen ein geparktes Fahrzeug gefahren und durch den Aufprall zu Boden gestürzt. Sie zogen sich hierdurch schwere Verletzungen zu und mussten zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Da bei der Unfallaufnahme Hinweise auf Alkoholkonsum vorlagen, wurden Blutprobenentnahmen veranlasst. Zur Klärung des Geschehens bittet die Polizei um Hinweise. Das Verkehrskommissariat Heinsberg bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder denen im Vorfeld das Motorrad mit den jungen Männern aufgefallen sind, sich zu melden: Telefon 02452 920 0. Es ist auch möglich, einen Hinweis über den direkten Link https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis zu geben.

