POL-HS: Brand eines Stoppelfelds

Geilenkirchen (ots) - Eine Geilenkirchenerin hatte im Internet an einem Gewinnspiel teilgenommen und erhielt letzte Woche Freitag (24. Juni) einen Anruf einer Unbekannten. Diese gab an, dass die Frau Geld gewonnen habe. Sie solle nun für die Gewinnzuteilung in Höhe von 49.000 Euro mit einer Gebühr in Vorkasse treten, damit der angebliche Gewinn in einem Koffer zugestellt werden könne. Hierfür erwarb die 44-Jährige Google-Play-Karten und teilte die Codes telefonisch ...

