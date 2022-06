POL-HS: Wohnwagendiebstahl

Erkelenz-Tenholt (ots) - Am 28. Juni (Dienstag) kam es gegen 18.40 Uhr zum Brand eines Stoppelfelds in der Nähe der Straße Zum Wahnenbusch. Den Brand, der nach ersten Erkenntnissen vorsätzlich gelegt wurde, löschte die Feuerwehr Erkelenz. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

