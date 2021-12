Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Brennendes Patientenbett in einer Klinik

Mönchengladbach-Windberg, 16.12.2021, 04:00 Uhr, Viersener Straße (ots)

Am frühen Morgen wurde die Feuerwehr über die automatische Brandmeldeanlage zu einer Klinik alarmiert. Aus bisher unbekannter Ursache ist in einem Patientenzimmer ein Bett in Brand geraten. Ein Zimmernachbar wurde auf den Brand aufmerksam und führte erste Löschmaßnahmen durch. Vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte hatten Pflegekräfte bereits beide Patienten aus dem Zimmer evakuiert und das brennende Bett war weitestgehend abgelöscht. Das Patientenzimmer und Teile des Stationsflures waren verraucht. Die Feuerwehr führte Nachlöscharbeiten durch und entrauchte den betroffenen Bereich mit einem Hochleistungslüfter. Die beiden Patienten wurden vom Klinikpersonal auf eine eventuelle Rauchgasinhalation untersucht, blieben aber zum Glück von schweren Verletzungen verschont. Im Einsatz waren der Lösch- und Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), der Lösch- und Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), ein Lösch- und Hilfeleistungsfahrzeug der Feuer- und Rettungswache III ( Rheydt), mehre Rettungswagen , ein Notarzt, ein Sonderfahrzeug Atemschutz, die Einheiten Hardt und Stadtmitte der freiwilligen Feuerwehr und der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: BA Christoph Wellen

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell