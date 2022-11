POL-PDNW: Widerstand geleistet...

Haßloch (ots) - Am Freitag, 11.11.2022, kam es in der Zeit von ca. 16:00 bis 19:00 Uhr in Haßloch, Moltkestraße zu einer Unfallflucht. Hierbei wurde an einem geparkten PKW (VW Golf, grau) der linke Außenspiegel beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 500,- Euro geschätzt. Bei dem verursachenden Fahrzeug dürfte es sich um einen PKW (Mazda) gehandelt haben, da an der Unfallstelle ein entsprechendes Fahrzeugteil aufgefunden und sichergestellt werden konnten. ...

