POL-PDNW: Frau fährt betrunken in den Straßengraben

Haßloch (ots) - Ein 24-jähriger Haßlocher hatte am Donnerstagnachmittag kein Glück als er in der Hans-Böckler-Straße in Haßloch in eine Verkehrskontrolle der Polizei geriet. Die Beamten stellten nämlich fest, dass der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Seinen PKW musste er folglich stehen lassen und ihn erwartet eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion ...

