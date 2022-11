Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Haßloch) Unfallflucht

Haßloch (ots)

Am Freitag, 11.11.2022, kam es in der Zeit von ca. 16:00 bis 19:00 Uhr in Haßloch, Moltkestraße zu einer Unfallflucht. Hierbei wurde an einem geparkten PKW (VW Golf, grau) der linke Außenspiegel beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 500,- Euro geschätzt. Bei dem verursachenden Fahrzeug dürfte es sich um einen PKW (Mazda) gehandelt haben, da an der Unfallstelle ein entsprechendes Fahrzeugteil aufgefunden und sichergestellt werden konnten. Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Haßloch!

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell