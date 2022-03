Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Nach Verkehrsunfall geflüchtet

Morsbach (ots)

Einen Schaden von geschätzt 7.000 Euro hat ein Unbekannter am Freitagabend (11. März) an einem in der Straße "Auf der Au" geparkten VW Golf verursacht und ist anschließend geflüchtet. Der Geschädigte hatte seinen silbergrauen Golf gegen 17.45 Uhr auf einem an den Sportplatz angrenzenden Bereich abgestellt. Als er gegen 19.45 Uhr zurückkehrte, wies der VW Golf auf der hinteren, rechten Fahrzeugseite deutlich Beschädigungen auf. Hinweise zu dem flüchtigen Verursacherfahrzeug nimmt das Verkehrskommissariat in Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell