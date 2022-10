Polizei Düren

POL-DN: Gleich mehrfach wegen Trunkenheit am Steuer angehalten

Freialdenhoven (ots)

Ein 58-Jähriger aus Freialdenhoven wurde gleich zwei Mal wegen Trunkenheit am Steuer von der Polizei gestoppt. Bereits am Mittwoch (05.10.2022) hatten Zeugen den Mann gemeldet. Am Donnerstag (06.10.2022) fiel er dann erneut auf.

Mehrere Zeugen hatten am Mittwochabend gegen 21:30 Uhr den besagten Autofahrer gemeldet, unter anderem, weil er in Schlangenlinien fuhr. Als die Polizei den 58-Jährigen stoppte, verweigerte er einen freiwilligen Atemalkoholtest. Nach einer richterlich angeordneten Blutprobe in einem nahegelegenen Krankenhaus wurden dann jedoch Schlüssel und Führerschein des Mannes sichergestellt. Am darauffolgenden Donnerstagmorgen wurde der Mann aus Freialdenhoven erneut gemeldet. Auch diesmal war er unter Alkoholeinfluss unterwegs, auf der K6 in Fahrtrichtung Linnich. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,72 Promille. Der Fahrer muss nun mit mehreren Strafverfahren rechnen.

