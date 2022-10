Polizei Düren

POL-DN: Einbrecher von Hausbewohner überrascht?

Vettweiß (ots)

In Sievernich sind Unbekannte am Donnerstag (06.10.2022) zwischen 15:40 Uhr und 19:50 Uhr in ein Wohnhaus in der Johannesstraße eingebrochen. Vermutlich überraschte der Bewohner den oder die Täter. Sie konnten dennoch mit Beute flüchten.

Der Geschädigte gab an, gegen 19:50 Uhr nach Hause gekommen zu sein. Zu diesem Zeitpunkt habe er im Flur des Bürotraktes gesehen, dass der Bewegungsmelder sich eingeschaltet habe. Daraufhin habe er sich in das Haus begeben und festgestellt, dass mehrere Fenster und Türen, sowie Schränke und Schubladen offen standen. Zeitgleich habe der Geschädigte mitbekommen, dass rechts neben dem Haus ein Fahrzeug wendete. Dieses sei weiterhin über die Johannesstraße in Richtung L264 zügig weggefahren. Die Überwachungskamera des Hauses zeichnete ebenfalls in diesem Zeitraum mehrfach einen silbernen Mercedes mit Stufenheck auf.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zur Tat oder dem beschriebenen Fahrzeug machen können, sich an die Leitstelle der Polizei zu wenden: 02421 949-6425.

