POL-DN: Schwerer Unfall in der Dürener Innenstadt

Düren (ots)

Bei einem Unfall im Bereich Schenkelstraße/Max-Oppenheim-Platz in Düren wurde am Donnerstag (06.10.2022) gegen 08:30 Uhr eine 83-Jährige verletzt. Die Frau wurde von einem Bus angefahren. Sie schwebt derzeit in Lebensgefahr.

Die 83-Jährige aus Nörvenich war zu Fuß auf der Schenkelstraße unterwegs. Im Bereich des Max-Oppenheim-Platzes wollte sie dann an einer Ampel die Fahrbahn queren. Ein zeitgleich abbiegender Bus übersah die Seniorin und touchierte sie. In der Folge stürzte die 83-Jährige und verletzte sich lebensgefährlich. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde ein Drehleiterfahrzeug der Feuerwehr angefordert. Daher kam es rund um den Unfallort zeitweise zu Verkehrsbehinderungen.

