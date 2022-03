Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ehningen: Schnittgut in Brand geraten

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch gegen 22:20 Uhr rückten die Freiwilligen Feuerwehren Ehningen, Aidlingen, Sindelfingen und Herrenberg mit insgesamt elf Fahrzeugen und 49 Einsatzkräften zu einem Brand auf den Häckselplatz in der Steinwerkstraße in Ehningen aus. Dort fing aus noch unbekannter Ursache ein Haufen nicht gehäckseltes Schnittgut an zu brennen. Das Feuer konnte gelöscht werden, es entstand ein Sachschaden von rund 100 Euro.

