Polizei Duisburg

POL-DU: Stadtgebiet: Schnittgut, Altkleider und Altpapier in Flammen - Polizei sucht Zeugen für drei Fälle

Duisburg (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu Verdächtigen für drei Brände im Stadtgebiet geben können. In Wanheim-Angerhausen rückten Feuerwehr und Polizei in der Nacht zu Mittwoch (27. Juli, 4 Uhr) zum Biegerpark aus. Unbekannte hatten etwa 50 Quadratmeter Schnittgut angezündet. Gegen 5:50 Uhr rief ein Zeuge den Notruf, weil auf der Sandstraße in Marxloh Rauch und Flammen aus einem Altkleidercontainer aufstiegen. Auf der Straße An der Bleek im Dellviertel setzten Unbekannte um 15:10 Uhr einen Stapel Altpapier in Brand. In allen drei Fällen löschte die Feuerwehr die Flammen. Zeugenhinweise zu verdächtigen Personen nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

