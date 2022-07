POL-DU: Wedau: 33-Jähriger tot aus Masurensee geborgen

Duisburg (ots) - Die Polizei hat am Wochenende insgesamt zehn Anzeigen wegen Sachbeschädigungen an Autos in Beeck aufgenommen. An der Leibnizstraße zerstachen Unbekannte im Zeitraum von Samstagabend (23. Juli, 23 Uhr) bis Sonntagfrüh (9 Uhr) an fünf Wagen die Reifen. Fünf weitere Fahrzeuge haben Täter an der Friedrich-Ebert-Straße in der Nähe zu einer Tankstelle im Bereich Neanderstraße mit Graffiti besprüht. ...

