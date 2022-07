Polizei Duisburg

POL-DU: Neudorf: Polizei sucht Handtaschenräuber

Duisburg (ots)

Ein Unbekannter hat am Donnerstagabend (21. Juli, 19 Uhr) eine 22-Jährige auf der Bismarckstraße, in Höhe der Kammerstraße ausgeraubt. Die Frau berichtete der Polizei, dass sie aus ihrem Auto stieg, als sich ihr plötzlich ein Mann von hinten näherte. Er soll der Frau ans Gesäß gefasst und ins Gesicht geschlagen haben; dabei habe er ihr die Handtasche weggerissen. Der Räuber flüchtete samt Beute in Richtung Gustav-Adolf-Straße. Er wird wie folgt beschrieben: etwa 20 bis 25 Jahre, 1,75 Meter groß, schwarzer Adidas-Trainingsanzug, rote Schuhe. Wer hat den Raub beobachtet oder kann Angaben zu dem Mann machen? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell