POL-DU: Mündelheim: 57-Jähriger fährt auf Stauende - Toyota kippt gegen Leitplanke

Duisburg (ots) - Mit ihrer Geldbörse in der Hand lief eine 28-Jährige am Mittwochnachmittag (20. Juli, 15:25 Uhr) über die Königsstraße in Richtung Averdunk Centrum. Etwa in Höhe Sonnenwall soll es ihr dann ein Unbekannter im Vorbeilaufen aus der Hand gerissen haben. Laut Aussage der Duisburgerin nahm der Räuber anschließend das Geld aus dem Portemonnaie und lief in Richtung Hauptbahnhof davon. Der Angreifer soll ...

mehr