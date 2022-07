Polizei Duisburg

POL-DU: Dellviertel: Geldbörse geraubt - Polizei sucht Zeugen

Duisburg (ots)

Mit ihrer Geldbörse in der Hand lief eine 28-Jährige am Mittwochnachmittag (20. Juli, 15:25 Uhr) über die Königsstraße in Richtung Averdunk Centrum. Etwa in Höhe Sonnenwall soll es ihr dann ein Unbekannter im Vorbeilaufen aus der Hand gerissen haben. Laut Aussage der Duisburgerin nahm der Räuber anschließend das Geld aus dem Portemonnaie und lief in Richtung Hauptbahnhof davon. Der Angreifer soll etwa 30 bis 35 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß gewesen sein und kurze, schwarze Haare haben. Laut Zeugenaussagen trug er ein schwarzes T-Shirt und eine beige Hose. Das Kriminalkommissariat 13 der Duisburger Polizei sucht Zeugen, die sich unter der Rufnummer 0203 2800 melden können.

