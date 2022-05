POL-EL: Lingen - Versuchter Einbruch in Baucontainer

Bad Bentheim (ots) - Am Mittwoch kam es in der Straße Nordring zu einem Einbruch in einem Kindergarten. Bislang unbekannte Täter gelangten vermutlich über ein Fenster in die Räumlichkeiten des Hortes und entwendeten Bargeld. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 400 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Bentheim unter der Telefonnummer 05922/9800 zu melden. Rückfragen bitte an: ...

