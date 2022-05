POL-EL: Laar - Reifenplatzer

Wietmarschen-Lohne (ots) - Am 9. Mai kam es gegen 21.00 Uhr zu einem schweren Raub in Wietmarschen-Lohne in der Straße Am Hermelinghof. Zwei bislang unbekannte Täter betraten die Lidl-Filiale, bedrohten die beiden Mitarbeiter mit einer Waffe und forderten Bargeld. Nachdem sie einen vierstelligen Betrag erhalten haben, fesselten sie die Opfer und flüchteten in unbekannte Richtung vom Tatort. Die Angestellten konnten ...

mehr