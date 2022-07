Polizei Duisburg

POL-DU: Stadtgebiet: Live im Team 110 - 77 Kommissaranwärterinnen und -anwärter zum ersten Mal auf Streife

Duisburg (ots)

Hemd zuknöpfen, Koppel anlegen, Streifenwagen überprüfen und schon geht's zum allerersten echten Einsatz. Ein spannender Auftakt für 77 Kommissaranwärterinnen und -anwärter bei der Duisburger Polizei.

Am 1. September vergangenen Jahres gestartet, führte sie ihr Weg über die Hochschule für Polizei und Verwaltung sowie praktische Trainingseinheiten in Selm nun in die Polizeibehörden. Hautnah lernen sie dort den Alltag auf einer Wache kennen. Autos kontrollieren, Unfälle aufnehmen und Streitigkeiten schlichten - Einblicke in die komplette Bandbreite des polizeilichen Tagesgeschäfts. Doch auch emotionale Erlebnisse stehen ihnen bevor: Die Betreuung von Verletzten bei Unfällen oder Gespräche mit Eltern vermisster Kinder. Um die anstehenden Aufgaben zu bewältigen ist immer ein Tutor an ihrer Seite, der seine Erfahrungen weitergibt und von dem sich die Neulinge eine Menge abschauen können.

Doch nicht nur den Streifendienst lernen die Nachwuchspolizisten kennen. Sie schauen in diesen acht Wochen unter anderem auch erfahrenen Kollegen beim zentralen Anzeigendienst, dem Bezirksdienst und dem Verkehrsdienst über die Schulter - die Kripo wartetet dann im nächsten Praxisblock.

Apropos Schulter: Dort wo bei fertig ausgebildeten Kommissaren Sterne auf den Schultern sind, haben die Anwärterinnen und Anwärter einen Streifen. Daran kann jeder einen Polizisten "in Ausbildung" erkennen. Alle 77 von ihnen verbindet ein Ziel: In etwa zwei Jahren die Streifen gegen den ersten Stern zu tauschen und dann fest in einer Polizeiwache in NRW zu arbeiten.

Auf unserer Facebook-Seite ( https://www.facebook.com/Polizei.NRW.DU/ ) haben wir ein Video über Kommissaranwärter Martin veröffentlicht, der in der Wache Präsidium eingesetzt ist. Es bietet einen kleinen Einblick in seine zukünftige Arbeitswelt: Er wurde zu einem Ladendiebstahl gerufen, hat ein Fahrzeug überprüft, an der Halteranschrift ermittelt und eine Strafanzeige geschrieben.

Wer Interesse am Polizeiberuf bekommen hat kann sich übrigens bis zum 8. Oktober 2022 für das Einstellungsjahr 2023 bewerben. Im Internet unter https://www.genau-mein-fall.de/ gibt es weitere Infos und dort kann die Bewerbung direkt online eingereicht werden. Bei Fragen stehen die beiden Duisburger Einstellungsberater Susanne Herrmann und Michael Bach (Tel. 0203 280 1055) gerne zur Verfügung.

