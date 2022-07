Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Speyer) Diebstahl von Fahne

Speyer (ots)

Beamte der Polizeiinspektion Speyer stellten am Sonntagmorgen einen umgelegten Fahnenmast in der Maximilianstraße fest. Die ursprünglich daran befestigte Fahne in den Farben der Stadt (rot/weiß) war entwendet. In der Gilgenstraße haben vermutlich dieselben Diebe versucht, ebenfalls einen Fahnenmast umzulegen. Wie in der Maximilianstraße waren auch hier die Befestigungskeile entfernt worden. Die Fahne war aber noch vorhanden. Die Standsicherheit des Mastes wurde durch die Feuerwehr wiederhergestellt. Zeugen, die Angaben zu den Vorfällen in der Maximilianstraße und der Gilgenstraße machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Speyer unter 06232 137-0 oder pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

