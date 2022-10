Polizei Düren

POL-DN: Homejacking-Fall in Inden

Inden (ots)

In Lamersdorf hat es in der Nacht auf Donnerstag (06.10.2022) einen Homejacking-Fall gegeben. Die Täter drangen in ein Einfamilienhaus in der Turmstraße ein um einen Autoschlüssel zu entwenden. Dann flüchteten sie mit dem zugehörigen Fahrzeug.

Der oder die Täter drangen gegen 02:30 Uhr durch die Haustür in das Einfamilienhaus ein. Die Bewohner wurden durch das Öffnen der Haustür geweckt und hörten kurz darauf den wegfahrenden Wagen. Dieser war zuvor in der Hauseinfahrt geparkt. Offenbar hatten die Täter gleich nach dem Schlüssel des gestohlenen Autos gegriffen, einem Maserati Ghibli in der Farbe Grau. Sie entkamen unerkannt.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zur Tat, oder dem Verbleib des Fahrzeugs machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Düren unter 02421 949-6425 zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell