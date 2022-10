POL-DN: Zeugen gesucht: Autofahrer kollidiert mit Radfahrerin

Vettweiß (ots) - In Sievernich sind Unbekannte am Donnerstag (06.10.2022) zwischen 15:40 Uhr und 19:50 Uhr in ein Wohnhaus in der Johannesstraße eingebrochen. Vermutlich überraschte der Bewohner den oder die Täter. Sie konnten dennoch mit Beute flüchten. Der Geschädigte gab an, gegen 19:50 Uhr nach Hause gekommen zu sein. Zu diesem Zeitpunkt habe er im Flur des Bürotraktes gesehen, dass der Bewegungsmelder sich ...

mehr