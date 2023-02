Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einbruch in Ladengeschäft

Speyer (ots)

Am 26.02.2023 gegen 01:45 Uhr hebelte ein bislang unbekannter Täter in der Gilgenstraße ein Fenster zu einem Ladengeschäft auf und verschaffte sich so Zutritt zum Innenraum. Dort entwendete er aus einer Kassiertheke einen niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag aus der Wechsel- und Trinkgeldkasse. Wer hat etwas beobachtet oder kann sachdienliche Hinweise geben? Zeugen werden gebeten, ihre Wahrnehmungen der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail mitzuteilen (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de.)

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell